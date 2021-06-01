INNO3D представил на рынке GEFORCE RTX 3080 Ti /

RTX 3080 Ti iCHILL Frostbite присоединяется к остальным лучшим графическим процессорам NVIDIA RTX серии 30 в RTX 3090 / RTX 3080 с его высококачественными компонентами и уровнями игровой производительности. Вместе с яркой RGB-подсветкой конструкция водоблока также обеспечивает отличное охлаждение.

По сравнению с предыдущими версиями iCHILL Frostbite высококачественные компоненты были перемещены так, чтобы они были ближе друг к другу, за счет уменьшения толщины термопрокладок до 1 мм. Толщина никелевого медного блока была уменьшена до 5,5 мм. Поток воды внутри кулера также был оптимизирован по сравнению с предыдущими моделями серии RTX 20. Основание iCHILL Frostbite изготовлено из чистой меди и имеет никелированное покрытие, которое полностью закрывает радиатор, обеспечивая защиту. Все важные компоненты, такие как трансформаторы напряжения и память, теперь значительно лучше и эффективнее охлаждаются водой. Все это обеспечивает значительное увеличение охлаждающей способности. Диапазон около 60–65 ° C может быть достигнут при использовании радиатора 240 мм или 360 мм.

Источник — Astera.