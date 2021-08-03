Главная » Новости

ING Belgium объявил о поддержке Apple Pay

На чтение 2 мин Просмотров 166 Опубликовано

Сегодня ING Belgium объявила о поддержке Apple Pay, предложив клиентам банка еще один способ бесконтактной оплаты без необходимости иметь под рукой физическую дебетовую карту.

ING Belgium объявил о поддержке Apple Pay

1,4 миллиона клиентов, которые осуществляют банковские операции через приложение ING Banking, теперь смогут использовать свои карты ING с «Apple Pay», чтобы совершать платежи еще проще, говорится в сообщении банка.

«Мы постоянно ищем новые способы помочь нашим клиентам еще проще управлять своими деньгами, и Apple Pay нам идеально подходит, — сказал Амори Вантурноут, директор по платежам ING Belgium. «В результате пандемии мы наблюдаем серьезный сдвиг в поведении наших клиентов, многие из которых не решаются использовать наличные. Половина всех платежей теперь бесконтактная, что резко выросло по сравнению с 13% год назад. Платите в приложении ING Banking, и мы стремимся к тому, чтобы предложить нашим клиентам новый способ оплаты, который обеспечивает невероятную простоту использования в магазинах, онлайн и в дороге».

ING заявила, что за первые пять месяцев 2021 года зарегистрировала 51,5 миллиона бесконтактных платежей по сравнению с 21,5 миллиона за тот же период прошлого года. Считается, что на бесконтактные платежи приходилась половина всех платежей по дебетовым картам в магазине, и их средняя сумма составляла 19 евро.

Благодаря поддержке «Apple Pay» клиенты ING получат дополнительное преимущество — оплачивать покупки с помощью iPhone, iPad, Apple Watch и Mac без необходимости вводить PIN-код, даже если сумма превышает 50 евро.

ING уже предлагает «Apple Pay» в Нидерландах, Франции, Италии, Испании, Румынии, Польше, Австралии и Германии. «Apple Pay» запущен в Бельгии в ноябре 2018 года. Цифровой способ оплаты впервые был запущен в США в октябре 2014 года и с тех пор распространился на многие другие страны по всему миру.

Источник — Astera.

@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов