ING Belgium объявил о поддержке Apple Pay

Сегодня ING Belgium объявила о поддержке Apple Pay, предложив клиентам банка еще один способ бесконтактной оплаты без необходимости иметь под рукой физическую дебетовую карту.

1,4 миллиона клиентов, которые осуществляют банковские операции через приложение ING Banking, теперь смогут использовать свои карты ING с «Apple Pay», чтобы совершать платежи еще проще, говорится в сообщении банка.

«Мы постоянно ищем новые способы помочь нашим клиентам еще проще управлять своими деньгами, и Apple Pay нам идеально подходит, — сказал Амори Вантурноут, директор по платежам ING Belgium. «В результате пандемии мы наблюдаем серьезный сдвиг в поведении наших клиентов, многие из которых не решаются использовать наличные. Половина всех платежей теперь бесконтактная, что резко выросло по сравнению с 13% год назад. Платите в приложении ING Banking, и мы стремимся к тому, чтобы предложить нашим клиентам новый способ оплаты, который обеспечивает невероятную простоту использования в магазинах, онлайн и в дороге».

ING заявила, что за первые пять месяцев 2021 года зарегистрировала 51,5 миллиона бесконтактных платежей по сравнению с 21,5 миллиона за тот же период прошлого года. Считается, что на бесконтактные платежи приходилась половина всех платежей по дебетовым картам в магазине, и их средняя сумма составляла 19 евро.

Благодаря поддержке «Apple Pay» клиенты ING получат дополнительное преимущество — оплачивать покупки с помощью iPhone, iPad, Apple Watch и Mac без необходимости вводить PIN-код, даже если сумма превышает 50 евро.

ING уже предлагает «Apple Pay» в Нидерландах, Франции, Италии, Испании, Румынии, Польше, Австралии и Германии. «Apple Pay» запущен в Бельгии в ноябре 2018 года. Цифровой способ оплаты впервые был запущен в США в октябре 2014 года и с тех пор распространился на многие другие страны по всему миру.

Источник — Astera.