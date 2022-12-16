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INFOX.ru: эксперты перечислили 20 убивающих аккумулятор смартфона приложений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 212 Опубликовано

Автономность смартфона зависит от емкости аккумулятора, а также его состояния, а еще на время работы гаджета сильно влияют приложения, которые работают в фоновом режиме.
Исследователи pCloud проанализировали огромное количество популярных приложений и назвали 20 программ, которые быстро расходуют заряд смартфона.

Многие приложения знакомы россиянам, часть из них сейчас недоступна в нашей стране, среди них Facеboоk и Instаgrаm, которые запрещены в РФ.
Общий рейтинг такой:
FitBit
Verizon
Uber
Skype
Facеboоk (запрещен в России)
Airbnb
Bigo Live
Instаgrаm (запрещен в России)
Tinder
Bumble
Snapchat
WhatsApp
Zoom
YouTube
Booking.com
Amazon
Telegram
Grindr
Likke
LinkedIn

И тут стоит отметить, что эти мобильные программы даже в фоновом режиме очень сильно расходуют аккумулятор. Лидером оказался FitBit

Эта программа использует 14 из 16 доступных ресурсов в фоновом режиме. Специалисты рекомендуют по возможности не использовать эти программы в фоновом режиме или удалить их, если они используются очень редко.

Также часть из них можно заменить браузерными или ПК-версиями, таким образом можно существенно добавить автономности смартфону.

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