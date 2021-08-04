Samsung запланировал свое следующее мероприятие Galaxy Unpacked на 11 августа, на котором компания представит свои складные смартфоны следующего поколения — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, а также несколько других устройств.

В преддверии официального объявления основные характеристики и информация о ценах устройства уже просочились для корейского и европейского рынков. Теперь, за несколько дней до официального запуска, в Интернете появилась информация о ценах на Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 на индийском рынке.

Согласно отчету, Samsung Galaxy Z Fold3 будет стоить около 135 000 фунтов стерлингов, что примерно соответствует 1818 долларов США. С другой стороны, Galaxy Z Flip3 будет стоить 90 000 фунтов стерлингов, около 1212 долларов США, но поступит в продажу по цене около 80 000 фунтов стерлингов, примерно 1077 долларов США.

Судя по просочившейся информации о ценах, Galaxy Z Fold3 дороже своего предшественника, но грядущий смартфон серии Galaxy Z Flip будет самым доступным складным смартфоном, доступным на рынке.

По сравнению с европейскими ценами, цены на эти складные смартфоны в Индии значительно ниже. По словам Эвана Бласса, модель Galaxy Z Fold в Европе будет стоить от 1899 евро, а Galaxy Z Flip 3 — 1099 евро.

На этот раз компания также подтвердила, что складные смартфоны будут поддерживать стилус S Pen, что еще больше повысит удобство использования устройств с большим экраном. Развитие происходит в связи с тем, что южнокорейский гигант отменил серию Galaxy Note.

Источник — Astera.