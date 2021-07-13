Samsung взяла на себя инициативу сделать складные смартфоны популярными, а южнокорейский гигант сосредоточился на выпуске на рынок новых складных телефонов. В то время как большинство производителей смартфонов еще не выпустили складной смартфон, Samsung готовится к запуску третьего поколения.

Компания работает над смартфонами Samsung Galaxy Z Fold 3 и Samsung Galaxy Z Flip 3, и многие подробности об этих двух устройствах уже просочились. Теперь новый отчет раскрывает цены на телефон на внутреннем рынке Samsung — в Южной Корее.

Говорят, что Galaxy Z Fold 3 стоит от 1900000 до 1999000 вон, что составляет от 1655 до 1741 долларов. С другой стороны, Galaxy Z Flip 3, вероятно, будет стоить от 1 200 000 до 1 280 000 вон, что составляет примерно от 1045 до 1110 долларов.

Это соответствует предыдущему отчету о новых складных смартфонах от Samsung, которые будут стоить на 20 процентов меньше по сравнению с моделями предыдущего поколения. Для справки, Galaxy Z Fold 2 стоил 2398000 вон (2088 долларов) в Корее, а Galaxy Z Flip начинался с 1650 000 вон, около 1435 долларов.

Как уже отмечалось, Samsung активно пытается продвигать складные смартфоны, и в соответствии с этим ожидается, что южнокорейский гигант также предложит обмен, позволяющий пользователям обменивать свои старые устройства и переходить на новые складные телефоны, что снижает стоимость новых телефонов.

Ожидается, что телефон будет иметь флагманский чипсет в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Он будет оснащен 10-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной задней камерой с разрешением 12 и 12 мегапикселей. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 3300 мАч и поддерживает зарядку мощностью 15 Вт. Чтобы точно знать, что упаковывают устройства и сколько они стоят, нам придется дождаться официального запуска, который, скорее всего, состоится 11 августа.

Источник — Astera.