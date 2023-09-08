Информатор опубликовал ключевые характеристики Galaxy S24 Ultra

До официальной презентации флагмана Galaxy S24 Ultra осталось несколько месяцев, но инсайдеры уже поделились информацией о его основных характеристиках.

Согласно авторитетному источнику информации Йогешу Брару (Yogesh Brar), Samsung планирует использовать две разные платформы, Exynos и Snapdragon, для своих флагманских устройств в разных регионах. Однако Galaxy S24 Ultra будет оснащаться исключительно чипом Snapdragon 8 Gen 3, который может быть эксклюзивно улучшен до версии «Galaxy Edition». В то время как модели Galaxy S24 и S24+ будут иметь обе платформы.

По информации источника, дизайн Galaxy S24 Ultra в целом будет схож с Galaxy S23 Ultra, за исключением замены алюминиевой рамки на титановую. Переход на другой металл ожидается, не повлияет существенно на вес устройства, и новая модель будет легче на 1 грамм, весом 233 грамма.

Что касается дисплея, то Galaxy S24 Ultra получит значительные улучшения. Инсайдер Ice Universe сообщает, что новинка будет оборудована 6,8-дюймовой плоской LTPO AMOLED-панелью с разрешением Quad HD+ 3120 x 1440 пикселей и соотношением сторон 19:5:9. Максимальная яркость экрана составит рекордные 2500 нит, что значительно превосходит изогнутый экран Galaxy S23 Ultra, где яркость достигала 1750 нит. Рамки экрана Galaxy S24 Ultra будут широкими и несимметричными — верхняя и нижняя рамки составят 3 мм, а левая и правая — 3,42 мм.

В отношении камер, основной модуль будет серьезно обновлен и включит четыре датчика. Главный сенсор будет иметь разрешение 200 мегапикселей (HP25X) с размером 1/1,3 дюйма, улучшенной автофокусировкой и возможностью объединения пикселей в формате 4 в 1 и 16 в 1. Телеобъектив также получит новый сенсор на 50 мегапикселей и 3-кратный оптический зум. Остальные камеры останутся такими же, как в Galaxy S23 Ultra: сверхширокоугольная на 12 Мп, перископическая на 10 Мп и фронтальная на 12 Мп.

Несмотря на ранние предположения инсайдеров о новом типе аккумулятора и зарядке мощностью 65 Вт, Йогеш Брар утверждает, что емкость батареи Galaxy S24 Ultra составит 5000 мАч, а поддержка проводной зарядки будет на уровне 45 Вт.

Официальная презентация Galaxy S24 Ultra ожидается в начале следующего года, вероятно, в январе или феврале.