Infinix ZERO X будет сопровождать ZERO X Pro и ZERO X Neo

Infinix — один из трех брендов Transsion Holdings, кроме TECNO и itel. Все трое известны бюджетными смартфонами. Но, ко всеобщему удивлению, Infinix подтвердила выпуск своего первого в мире флагманского смартфона с высокими характеристиками. По новой информации, к этому устройству будут добавлены еще два телефона.

Пока что мы знаем только о существовании Infinix ZERO X. Основные особенности этого телефона включают быструю зарядку 160 Вт, быструю беспроводную зарядку 50 Вт и основную камеру 108 МП. Судя по всему, к этому устройству присоединятся еще две модели.

Согласно PassionateGeekz (через DealNTech ), серия Infinix ZERO X будет состоять из следующих телефонов.Infinix ZERO X (X6811B), Infinix ZERO X Pro (X6811) и Infinix ZERO X Neo / Infinix ZERO M (X6810).

Как видно из списка, на некоторых рынках Infinix X Neo будет также известен как Infinix ZERO M. Эта информация получена из сертификата Bluetooth SIG телефона.

Наконец, согласно DealNTech, Infinix X Pro с номером модели X6811 будет доступен в варианте 8 ГБ + 128 ГБ. К сожалению, конфигурации памяти других телефонов на данный момент неизвестны. То же самое и с их характеристиками.

Источник — Astera.