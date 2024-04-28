Infinix запустила продажи игрового смартфона Infinix GT 20 Pro с Dimensity 8200 Ultimate

Игровой телефон Infinix GT 20 Pro теперь в продаже в Саудовской Аравии. Это улучшенная модель прошлогоднего GT 10 Pro с новым дизайном Cyber Mecha, который имеет C-образную подсветку RGB.

GT 20 Pro имеет большой 6,78-дюймовый AMOLED-экран с тонкими рамками. Особенностью является нижняя рамка, всего 2,1 мм, что позволяет достичь соотношения экрана к корпусу в 94,3 процента.

Экран имеет FHD+ разрешение, 144 Гц частоту обновления, 2340 Гц ШИМ-регулировку яркости, максимальную яркость 1300 нит и поддержку цветовой гаммы DCI-P3. Для безопасности встроен сканер отпечатков пальцев в экране.

Телефон оснащен процессором Dimensity 8200 Ultimate, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Максимальная поддерживаемая виртуальная оперативная память — 12 ГБ. Для улучшения игрового опыта использован чип Pixelworks X5 Turbo, который поддерживает MEMC и оптическую оптимизацию игр для достижения частоты кадров до 120 кадров в секунду.

Емкость аккумулятора GT 20 Pro составляет 5000 мАч, а поддерживаемая быстрая зарядка — 45 Вт. Возможности зарядки включают PD 3.0, режим Hyper Charge и зарядку в обход.

Телефон работает на XOS 14, основанной на Android 14, и будет получать два основных обновления Android и три года обновлений системы безопасности. Для улучшения игрового опыта в телефоне есть два динамика JBL и линейный двигатель для вибрации.

Основная камера GT 20 Pro имеет разрешение 108 мегапикселей с поддержкой OIS, а также две 2-мегапиксельные камеры. На передней панели установлена 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Другие функции включают Wi-Fi 6, Bluetooth, GPS, NFC, ИК-бластер и порт USB-C. Телефон имеет пыле- и водонепроницаемый корпус класса IP54 с размерами 164,26 x 75,43 x 8,15 мм и весом 194 грамма.

Infinix GT 20 Pro доступен в двух вариантах: 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ. Последний вариант продается по цене 1299 САР (~$346) на сайте Extra.com в Саудовской Аравии. Телефон предлагается в трех цветах: серебряном, синем и оранжевом.