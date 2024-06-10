Infinix выпустила серию смартфонов Infinix Note 40 в сотрудничестве с BMW

Компания Infinix выпустила новую серию смартфонов под названием Infinix Note 40, где представлены пять моделей, но скоро планируется запустить специальные версии, созданные в сотрудничестве с BMW Group Designworks.

Это будут смартфоны с приставкой к названию Racing Edition, а разрабатывали их для молодежи. Отличаться такие версии будут пользовательским интерфейсом и конечно же задней панелью.

Для создания задних крышек устройств Racing Edition Infinix сотрудничала с BMW, чтобы выбрать оптимальный цвет и материал. Дизайн задней крышки получил название Wings of Speed, а элементы оформления были созданы с использованием технологии ультрафиолетовой печати.

На задней панели смартфонов можно увидеть символы, связанные с BMW. Кроме того, смартфоны будут поставляться с эксклюзивными обоями и пользовательским интерфейсом, вдохновленными энергией гоночной трассы. По техническим характеристикам устройства Racing Edition не отличаются от стандартных моделей.

Цены на смартфоны Racing Edition стартуют от 209 долларов за самую простую конфигурацию и достигают 329 долларов.