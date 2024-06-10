Главная » Новости

Infinix выпустила серию смартфонов Infinix Note 40 в сотрудничестве с BMW

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Infinix выпустила новую серию смартфонов под названием Infinix Note 40, где представлены пять моделей, но скоро планируется запустить специальные версии, созданные в сотрудничестве с BMW Group Designworks.

Infinix выпустила серию смартфонов Infinix Note 40 в сотрудничестве с BMW

Это будут смартфоны с приставкой к названию Racing Edition, а разрабатывали их для молодежи. Отличаться такие версии будут пользовательским интерфейсом и конечно же задней панелью.

Для создания задних крышек устройств Racing Edition Infinix сотрудничала с BMW, чтобы выбрать оптимальный цвет и материал. Дизайн задней крышки получил название Wings of Speed, а элементы оформления были созданы с использованием технологии ультрафиолетовой печати.

Infinix выпустила серию смартфонов Infinix Note 40 в сотрудничестве с BMW

На задней панели смартфонов можно увидеть символы, связанные с BMW. Кроме того, смартфоны будут поставляться с эксклюзивными обоями и пользовательским интерфейсом, вдохновленными энергией гоночной трассы. По техническим характеристикам устройства Racing Edition не отличаются от стандартных моделей.

Цены на смартфоны Racing Edition стартуют от 209 долларов за самую простую конфигурацию и достигают 329 долларов.

Infinix выпустила серию смартфонов Infinix Note 40 в сотрудничестве с BMW Infinix выпустила серию смартфонов Infinix Note 40 в сотрудничестве с BMW

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.