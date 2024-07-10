Infinix в РФ запускает большую распродажу своих смартфонов со скидками до 35%

Компания Infinix отмечает свое трехлетие на российском рынке и радует своих клиентов запуском специальной акции с подарками и скидками.

В течение месяца все желающие смогут приобрести популярные модели смартфонов Infinix со скидкой до 35%.

Более того, преданных поклонников бренда ждут ценные призы.

«Отмечаем наш День рождения вместе с вами! Успейте приобрести технику Infinix с выгодой до – 35%! А пользователи, которые активируют GT 20 Pro и NOTE 40 Pro+ 5G до 14 сентября 2024 года, получат расширенную двухлетнюю гарантию на эти устройства» — написала пресс-служба Infinix.

В акции участвуют не только смартфоны, но также и ноутбуки. Со всеми скидками можно ознакомится на сайте производителя.