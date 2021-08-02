Infinix Smart 5A запущен с Helio A20

На прошлой неделе Infinix анонсировала в Индии 40-дюймовый Android-телевизор Infinix X1. Бренд вернулся с новым телефоном Infinix Smart 5A для Индии. Сегодня он стал официальным как упрощенная версия существующего телефона Infinix Smart 5. Вот вся информация о технических характеристиках, функциях и ценах Smart 5A:

Infinix Smart 5A имеет 6,52-дюймовый вырез дисплея в виде слезы, который предлагает разрешение HD +. Для съемки селфи этот скромный телефон оснащен 8-мегапиксельной камерой для селфи. Основная камера устройства состоит из 13-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины.

Smart 5A оснащен чипсетом Helio A20 и 2 ГБ оперативной памяти. Он имеет собственное хранилище объемом 32 ГБ и специальный слот для карт памяти microSD для дополнительного хранилища. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку всего 10 Вт.

Предложение начального уровня от Infinix оснащено датчиком отпечатка пальца, обращенным назад, и функцией распознавания лица с помощью искусственного интеллекта. Он поставляется с другими функциями, такими как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi, GPS, порт microUSB, поддержка DTS Surround Sound и аудиоразъем 3,5 мм.

Infinix Smart 5A прибыл в Индию по начальной цене 6499 рупий (~ 87 долларов), и его можно приобрести в таких цветах, как Midnight Black, Ocean Wave и Quetzal Cyan. Устройство будет доступно для покупки через Flipkart 9 августа.

Источник — Astera.