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Infinix представила новый NFC с увеличенным на 200% радиусом действия

Автор На чтение 2 мин Просмотров 15 Опубликовано

Китайская компания Infinix получила новый стандарт SphereTech NFC 720°, который позволяет улучшить работу NFC-модулей в смартфонах для бесконтактной оплаты.

Infinix представила новый NFC с увеличенным на 200% радиусом действия

Благодаря этой технологии радиус действия NFC-модулей увеличивается на 200%. Это означает, что при использовании смартфона для оплаты будет меньше ошибок и неудачных ошибок. Для проведения платежа достаточно просто держать смартфон вблизи платежного устройства, не обязательно прикасаться к нему.

Технология SphereTech NFC 720° позволяет смартфонам распознавать платежные терминалы и другие устройства для считывания NFC не только с передней стороны, но и с задней или боковой стороны. Теперь можно приложить смартфон даже вверх ногами, и оплата все равно будет произведена.

Infinix представила новый NFC с увеличенным на 200% радиусом действия

Еще одно важное новшество — пользователь может удаленно отключить NFC-модуль на своем смартфоне, если устройство потеряно. Таким образом, никто не сможет использовать ваш смартфон для доступа к вашим картам или данным.

Технология SphereTech NFC 720° поддерживает не только платежные терминалы, но и другие функции, такие как открытие умных замков, сканирование проездных билетов и проход через турникеты.

Она доступна для использования другими производителями смартфонов (OEM-производителями). Infinix заявляет, что их смартфоны будут соответствовать стандарту SphereTech NFC 720°, но пока неизвестно в каких группах моделей и когда она будет доступна.

Infinix представила новый NFC с увеличенным на 200% радиусом действия

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