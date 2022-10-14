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Infinix представила новый мощный ноутбук с Core i 11 по цене недорогого смартфона

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Infinix выпустила новую модель ноутбука по приемлемой цене с процессором Core i 11 поколения.

Линейка ноутбуков компании Infinix пополнилась ноутбуком Inbook X2 Plus, который будет предлагаться от 400 долларов. За эту цену клиент получает Intel Core 3 11-го поколения, 8 ГБ оперативной памяти и 15-дюймовый экран.

Также на рынке предложат версии с Core i5 и Core i7, но о ценах на версии в таких конфигурациях ничего пока не говорят

Максимальный объём оперативной памяти будет 16 ГБ. SSD накопитель будет предлагаться 256 либо 512 ГБ.

По заявлению производителя, экран ноутбука получил пиковую яркость 300 кд/м2 и разрешение матрицы Full HD.

Автономное питание ноутбуку обеспечивает аккумулятор ёмкостью 50 Вт/ч с поддержкой 65-ваттной зарядки.

Inbook X2 Plus
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