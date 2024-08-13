Infinix представил свой первый 11-дюймовый планшет Xpad

Компания Infinix без громких анонсов решила представить свой первый планшет с названием Xpad. Стоимость новинки, как и дата старта продаж пока не озвучены.

В своем первом планшете бренд Infinix решил сделать ставку на ИИ, используя голосового помощника Folax на базе ChatGPT.

Планшет выполнен в металлическом корпусе и представлен в трех цветах: синем, черном и золотом. Он выйдет в конфигурациях с объёмом памяти 4 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Устройство оснащено 11-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает хорошее качество изображения и плавность работы.

Другие технические характеристики включают:

Чипсет: Helio G99 с восьмиядерным процессором (2,2 ГГц).

Графика: Arm-G57 MC2, поддерживающий три режима питания для оптимизации игрового процесса.

Камеры: По одной 8-мегапиксельной камере спереди и сзади.

Акустика: Четыре динамика для улучшенных мультимедийных возможностей.

Аккумулятор: 7000 мАч с 18 Вт проводной зарядкой; 50% заряда достигается за 40 минут.