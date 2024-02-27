Infinix показала новую версию смартфона-хамелеона с изменчивой задней крышкой

Компания Infinix представила новую прототипную технологию под названием E-Color Shift, которая позволяет изменять цвет задней панели телефона. В отличие от предыдущей версии, E-Color Shift имеет больше вариантов цветов и разделена на отдельные сегменты, которыми можно управлять индивидуально.

Для реализации этой технологии Infinix использовала E Ink Prism 3, которая используется в устройствах для чтения электронных книг. Это энергоэффективно, так как питание требуется только для изменения цветов, а после настройки они остаются неизменными при нулевом потреблении энергии.

E-Color Shift может менять цвета сегментов довольно быстро, что позволяет загружать различные циклы анимации. Infinix заявляет, что если эта концепция будет использоваться в реальных устройствах, появится приложение, позволяющее настраивать внешний вид телефона с помощью разных цветов и анимаций.

Технология E Ink не ограничена прямоугольной формой, и дизайнеры Infinix могут использовать более произвольные формы, чтобы создать интересный внешний вид телефона.

Несмотря на то, что компании все еще нужно решить некоторые проблемы, она надеется, что первые устройства с технологией Infinix E-Color Shift появятся на рынке через год или два.