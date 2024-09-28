Infinix оценила свою первую раскладушку ZERO Flip в 599 долларов

Еще до официальной презентации инсайдеры раскрывали различные подробности о грядущем ZERO Flip, в том числе смартфон замечали и в России.

Недавно Infinix представила свою первую раскладушку — ZERO Flip. У устройства есть внешний дисплей с диагональю 3,64 дюйма и поддержка обновлений до Android 16 в течение трех лет. Шарнир устройства рассчитан на 400 000 складываний.

Внутренний экран — 6,9-дюймовый AMOLED с разрешением 1080×2640 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Он обладает частотой ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 1400 нит.

Внешний дисплей имеет разрешение 1056×1066 пикселей, также с частотой обновления 120 Гц, защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2 и достигает 1100 нит пиковой яркости. Размеры в разложенном виде составляют 170,35 x 73,4 x 7,64 мм, в сложенном — 87,49 x 73,4 x 16,04 мм.

Основная камера на 50 Мп (Samsung ISOCELL GN5) оснащена оптической стабилизацией. Фронтальная камера также на 50 Мп и включает ультраширокий объектив. Устройство основано на процессоре MediaTek Dimensity 8020, имеет 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 4720 мАч поддерживает 70-ваттную быструю и 10-ваттную реверсивную зарядку.

Смартфон работает под управлением Android 14 и ожидает обновление до Android 16. Он поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC и имеет стереодинамики JBL. Цена на глобальном рынке составляет 599 долларов или 55 500 рублей.