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Infinix Note 50: смартфоны серии прошли сертификацию FCC

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Компания Infinix анонсировала свою новую серию смартфонов Note 50, и одна из моделей недавно прошла сертификацию FCC. Эта сертификация подтверждает скорый запуск устройства и раскрывает его дизайн и некоторые характеристики.

Согласно данным FCC, модель Infinix Note 50 под номером X6858 будет доступна в зелёном и розовом цветах.

На задней панели устройства расположен прямоугольный модуль камеры с четырьмя объективами, включая два крупных и два меньших, а также вспышку. Логотип Infinix находится в нижнем углу.

Размеры Note 50 составляют 163,2 мм в длину, 74,4 мм в ширину и 9 мм в толщину. Смартфон поддерживает сети 2G, 3G и 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

Также предусмотрена быстрая зарядка мощностью до 45 Вт, хотя ёмкость аккумулятора пока не разглашается.

Серия Note 50, вероятно, будет включать модели Note 50X, Note 50 Pro и Note 50 Pro Plus 5G. Ожидается, что их запуск состоится в начале 2025 года, возможно, в Индонезии.

 

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