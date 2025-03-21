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Infinix Note 50 Pro+ 5G дебютировал с топовым чипсетом и 100-ваттной зарядкой

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Компания Infinix анонсировала новый смартфон Note 50 Pro+ 5G, который выделяется мощной аппаратной частью и поддержкой искусственного интеллекта Infinix AI∞.

Устройство оснащено 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2436 × 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Фронтальная камера на 32 Мп снимает 4K-видео, а тройная основная камера включает сенсор на 50 Мп, перископический телеобъектив и широкоугольный модуль.

Производительность обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 12 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт накопителя. Аккумулятор на 5200 мА·ч поддерживает быструю зарядку до 100 Вт. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP64.

Смартфон работает на Android 15 с оболочкой XOS 15. Цена Infinix Note 50 Pro+ 5G составит $370.

Infinix Note 50 Pro+ 5G дебютировал с топовым чипсетом и 100-ваттной зарядкой Infinix Note 50 Pro+ 5G дебютировал с топовым чипсетом и 100-ваттной зарядкой

Источник: 3dnews

Infinix Infinix Note 50 Pro+ 5G
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