Infinix Note 11S выпущен с дисплеем 120 Гц, Helio G96 и тройной камерой 50 МП

В октябре Infinix анонсировала Infinix Note 11 Pro, а за ней последовал ванильный Infinix Note 11. Компания также молча анонсировала еще один телефон серии Note 11 под названием Infinix Note 11S.

Infinix Note 11S оснащен 6,95-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением Full HD +, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 180 Гц. Телефон обещает, что экран будет занимать 91 процент. На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели — тройная камера, которая обещает 50-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины, 2-мегапиксельную макро-камеру и четырехдиапазонную вспышку.

Note 11S имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку 33 Вт. В целях безопасности он предлагает такие функции, как боковой сканер отпечатков пальцев и разблокировку лица. Он предлагает другие функции, такие как Android 11 на базе XOS 10, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, двойные динамики с питанием от DTS Audio, линейный двигатель, трехмерную графеновую пленку для отвода тепла, GPS, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Infinix Note 11S заимствует большинство своих характеристик у Note 11 Pro. Оба телефона в основном различаются задней камерой.

Infinix Note 11S доступен в трех цветах: Haze Green, Mithril Grey и Symphony Cyan. Телефон доступен в Таиланде по цене 211 долларов США.

Источник — Astera.