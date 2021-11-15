Infinix Note 11i выпущен с 6,95-дюймовым дисплеем FHD +, Helio G85 и 48-мегапиксельной тройной камерой

Infinix негласно анонсировала еще один смартфон серии Note 11. Анонсированный в Нигерии, недавно представленный Note 11i будет продаваться вместе с другими моделями, такими как Note 11, Note 11 Pro и Note 11S.

Infinix Note 11i оснащен 6,95-дюймовой ЖК-панелью IPS с соотношением сторон 20,5:9, разрешением Full HD + 1080 x 2460 пикселей, частотой дискретизации при касании 180 Гц и соотношением экрана к корпусу 91%. Внутри устройства присутствует чипсет Helio G85.

Устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Для дополнительного хранилища он предлагает слот для карт памяти microSD. Он поставляется с предустановленной ОС Android 11 и пользовательским интерфейсом XOS 7.6. Он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев для безопасности.

Note 11i оснащен 16-мегапиксельной камерой для съемки селфи. На задней панели находится 48-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f / 1,79, 2-мегапиксельный портретный объектив, 2-мегапиксельная макро-камера и четырехдиапазонная вспышка. Под капотом устройства находится батарея емкостью 5000 мАч, которая сочетается с быстрой зарядкой 18 Вт. Note 11i оснащен другими функциями, такими как два динамика с обработкой звука DTS, шумоподавление AI, боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка лица, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C. и аудиоразъем 3,5 мм.

Note 11i продается по цене 979 GHS (~ 160 долларов США). Он доступен в трех цветах: зеленом, черном и синем.