Infinix начала продажи в РФ игрового GT 20 Pro по цене 40 тыс. рублей

Специально для любителей мобильных игр был создан смартфон Infinix GT 20 Pro, который уже успел проявить себя на турнире PUBG Mobile Super League.

Смартфон оснащен 4-нм процессором MediaTek Dimensity 8200 Ultimate и специальным чипом обработки изображения Pixelworks X5 Turbo.

Благодаря этому, игры, такие как PUBG Mobile, могут работать с высокой частотой обновления кадров до 120 fps, а в Standoff 2 — до 144 fps.

Чтобы предотвратить перегрев, производитель использовал элементы жидкостного охлаждения и пассивное рассеивание тепла с помощью графенового листа.

Устройство оснащено большим 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с высокой частотой обновления 144 Гц и разрешением Full HD+. Оно также имеет до 12 ГБ оперативной памяти, которую можно виртуально расширить до 24 ГБ, и накопитель на 256 ГБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает долгую автономность и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Смартфон оснащен 108-мегапиксельной камерой для создания качественных фотографий и видеозаписей, включая формат 4K при 60 fps. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Для подчеркивания игрового стиля устройства присутствует динамическая подсветка Mecha Loop LED, которая позволяет настроить восемь комбинаций цветов и четыре световых эффекта.

Infinix GT 20 Pro уже доступен для покупки по цене 41 990 рублей за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем, а за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем придется заплатить 39 990 рублей.

Первые покупатели также получат лимитированную версию PUBG MOBILE e-Sports с кодом активации для получения внутриигровых предметов кастомизации внешности.