Infinix готовится к выходу на рынок недорого игрового смартфона Infinix GT 20 Pro

Компания Infinix работает над Infinix GT 20 Pro – игровым смартфоном среднего уровня. Это устройство станет преемником хорошо принятого GT 10 Pro, который был анонсирован в прошлом году.

Сообщается, что GT 20 Pro имеет модельный номер X6871. Устройство недавно получило сертификацию она TUV, Wi-Fi Alliance, EEC (Европа), TKDN (Индонезия), BIS (Индия) и FCC.

Оно также появилось на Geekbench, где были раскрыты некоторые из его ключевых характеристик. Новые данные свидетельствуют о том, что устройство было одобрено сертификацией NBTC в Таиланде и также оно появилось в базе данных Google Play Console.

Согласно списку в Google Play Console (через TheTechOutlook), Infinix GT 20 Pro имеет экран с поддержкой разрешения FHD+ 1080 x 2436 пикселей. В списке также указано, что устройство оснащено процессором Dimensity 8200 (MT6896Z/CZA) и 12 ГБ оперативной памяти. Согласно отчету, устройство работает на Android 14.

Согласно другим сообщениям, GT 20 Pro будет доступен в двух вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти.

Аппарат будет питаться от встроенного аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Предположительно экран GT 20 Pro, будет поддерживать частоту обновления до 120 Гц.

В настоящее время нет информации о спецификациях камеры Infinix GT 20 Pro, а также точной дате выхода и приблизительной стоимости смартфона.

Источник: gizmochina