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Infinix готовит к анонсу новые смартфоны серии ZERO для России

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Компания Infinix пока не объявила о новом обновлении серии ZERO, но, по данным источников, она активно готовится к премьере, включая выход на российском рынке.

Infinix готовит к анонсу новые смартфоны серии ZERO для России

Согласно информации, в обновлённый модельный ряд войдут смартфоны с поддержкой сетей 4G и 5G, а также первый складной телефон с гибким экраном.

Ожидается, что новые устройства будут способны записывать видео в формате 4K при 60 FPS как на основную, так и на фронтальную камеру. Также они получат ультраширокоугольный модуль с разрешением 50 Мп.

Предполагается, что версия с 5G сможет записывать видео с одновременной оптической и электронной стабилизацией в Full HD при 60 кадрах в секунду.

Кроме того, в новых смартфонах Infinix ZERO, по слухам, появится возможность быстрого подключения к камерам GoPro, позволяя выводить трансляцию на экран устройства.

Ожидается, что премьера новых смартфонов Infinix серии ZERO в России состоится во второй половине сентября.

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