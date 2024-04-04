Infinix анонсировала премьеру Note 40 Pro, которая состоится в Индии 12 апреля

Infinix официально объявила о запуске долгожданной серии Note 40 Pro в Индии 12 апреля.

Недавно Infinix представила по всему миру серию Note 40, включающую в себя модели Note 40 Pro +, Pro 5G, Note 40 Pro и Note 40 4G. Однако для индийского рынка будут выпущены только модели Note 40 Pro и Pro + 5G.

Одной из главных особенностей серии Note 40 Pro 5G является технология сверхбыстрой зарядки. Note 40 Pro + 5G оснащен универсальной системой FastCharge2.0 мощностью 100 Вт, которая позволяет зарядить телефон на 50% всего за 8 минут.

Note 40 Pro 5G оснащен системой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, которая обеспечивает 50%-ный заряд за 26 минут.

Оба телефона поддерживают 20-ваттную беспроводную зарядку MagCharge, что делает их идеальным выбором для любителей беспроводной зарядки.

Телефоны также поддерживают обратную зарядку до 10 Вт, что позволяет передавать энергию другим устройствам. Аккумуляторы серии Note 40 имеют высокую плотность и могут выдерживать 1600 циклов полной зарядки при сохранении 80% первоначальной емкости.

Экраны серии Note 40 Pro оснащены 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц для плавного просмотра. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass и может достигать яркости до 1300 нит.

Телефоны работают на 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 7020 и имеют 8 ГБ (Pro) или 12 ГБ (Pro +) оперативной памяти LPDDR4x. Объем встроенной памяти начинается с 256 ГБ и может быть расширен до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Серия Note 40 Pro оснащена тройной камерой на задней панели, включающей 108-мегапиксельный основной сенсор с OIS для качественных фотографий и видео. Камеры также включают 2-мегапиксельный макросенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера имеет 32-мегапиксельный сенсор.

Телефоны работают на Android 14 с пользовательской оболочкой XOS 14 от Infinix. Они также имеют встроенный датчик отпечатков пальцев, ИК-сенсор, стереодинамики от JBL, защиту от пыли и брызг (IP53) и различные варианты подключения, включая 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и USB Type-C.