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Inferit анонсировала выход новой линейки ноутбуков на российский рынок

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Известный в России производитель компьютеров и серверов на российский рынок выпустит три модели ноутбуков — Inferit Base 15.6, Inferit Nova 15.6, Inferit Enox 14.1.
Все ноутбуки созданы на базе процессоров Intel Core i5-1135G7, в качестве опции в ноутбуке Inferit Base может быть установлен сканер отпечатка пальца.

В Inferit Base 15.6 для подключения периферийных устройств есть порты USB 3.1 Type-A, USB 3.0 Type-A, Audio Mini-jack 3.5 мм, HDMI.

Оперативной памяти производитель будет устанавливать 8 ГБ, предусмотрена возможность увеличить объём памяти до 32 ГБ.

В основе Inferit Nova 15.6 тоже лежит процессор Intel Core i5-1135G7 с графическим ядром Intel Iris Xe Graphic.

В этом ноутбуке минимальный объём памяти составляет 8 ГБ. Экран в модели 15,6-дюймовый с разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Цены на новые ноутбуки от российской компании Inferit пока не озвучивают.

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