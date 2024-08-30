Индонезия назвала вредоносным Telegram и планирует его заблокировать

Индонезийские власти рассматривают возможность блокировки мессенджера Telegram из-за обвинений в распространении порнографии и азартных играх. Об этом сообщил министр связи и информатики Буди Арие Сетиади в интервью изданию Jakarta Globe.

Кроме Telegram, под угрозой блокировки оказывается и платформа для прямых эфиров Bigo Live. Министерство уже направило строгие предупреждения обеим компаниям, однако полученные ответы чиновник назвал «неадекватными».

Сетиади отметил, что предпочел бы немедленно закрыть Bigo Live и Telegram, но перед этим необходимо провести дополнительные исследования.

Он подчеркнул, что если будут найдены доказательства распространения запрещенного контента, ведомство незамедлительно примет меры по блокировке.