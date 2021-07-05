В начале этого месяца Индия объявила имена четырех глобальных фирм, которые станут частью ее плана стимулирования на 1 миллиард долларов США, который направлен на производство и увеличение экспорта ноутбуков, планшетов и персональных компьютеров.

Согласно отчету, Индия назвала Dell Inc, ICT Wistron Corp, Flex Ltd и Foxconn Rising Stars своим выбором глобальных фирм, которые будут частью ее планов по увеличению производства ИТ-продуктов. Кроме того, местное правительство также выбрало еще десять брендов, в том числе производителей смартфонов Lava и Dixon, которые производят телевизоры для Xiaomi Corp в Индии. Правительство недавно опубликовало список фирм в своем заявлении.

Согласно плану, эти производители получат от 1 до 4 процентов дополнительных продаж продукции местного производства в течение нескольких лет. Базовым годом для этих четырех лет будет 2019–2020 годы. Таким образом, в ближайшие четыре года ожидается, что эти бренды будут генерировать около 1,61 триллиона рупий (примерно 21,59 миллиарда долларов США) на ИТ-оборудовании. Между тем, ожидается, что эти усилия приведут к созданию 36 000 рабочих мест в регионе.

Примечательно, что этот план, вероятно, также поможет гиганту из Купертино, Apple, в сборке некоторых моделей планшетов iPad в Индии. Для тех, кто не знает, новый политический толчок в области электроники со стороны премьер-министра Индии Нарендры Моди привел к тому, что поставщики Apple Foxconn и Wistron расширили свое присутствие в своем регионе. На данный момент страна является вторым по величине рынком смартфонов в мире, поэтому усилия правительства по увеличению местного производства также пойдут на пользу индийской экономике.

Источник — Astera.