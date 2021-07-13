Некоторые законодатели в Индии рассматривают возможность представления законопроекта, который запретит владение криптовалютами в стране. Эта новость поступает по мере того, как в регионе наблюдается рост инвестиций в цифровые активы.

Согласно отчету, законопроект о криптовалюте и регулировании официальной цифровой валюты внесен законодателями в список для внесения в парламент Индии для рассмотрения и принятия. Кроме того, это предложение также будет направлено на содействие созданию цифровой валюты центрального банка Индии или CDBC при одновременном введении запрета на частное владение криптовалютами в стране. Хотя в этом законопроекте также будут предусмотрены определенные исключения для монет, которые продвигают базовую технологию криптовалюты и ее использование.

На данный момент законопроект должен быть представлен во время сессии парламента, посвященной сезонным дождям, которая должна начаться 19 июля 2021 года. Ранее мы сообщали о том, что правительство Индии, возможно, запретит криптовалюты, и последние новости появляются на фоне массового бума инвестиции в цифровые активы в Индии. По сообщениям, только в мае 2021 года индийцы инвестировали в криптовалюты 6,60 миллиарда долларов США, что на 615 процентов больше, чем всего 923 миллиона долларов США с апреля 2020 года.

Министр финансов профсоюзов Нирмала Ситхараманм заявил, что для предложенного законопроекта была проделана большая работа, которая включает отзывы и мнения заинтересованных сторон. Он также добавил, что «записка Кабмина готова. Мы должны увидеть, когда Кабинет министров сможет его поднять, и рассмотреть его, чтобы затем мы могли его переместить. С нашей стороны, я думаю, что одним или двумя указаниями, которые я дал, является то, что по крайней мере для финтех, экспериментальных и пилотных проектов будет доступно окно. Кабинету министров придется принять решение».

Источник — Astera.