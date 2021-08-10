Правительство Индии рассматривает возможность снижения импортных пошлин на электромобили до 40 процентов, сообщает Reuters со ссылкой на двух правительственных чиновников. Разработка началась всего через несколько дней после того, как Tesla обратилась с этим предложением к индийскому правительству.

В отчете добавлено, что для электромобилей (EV) стоимостью менее 40 000 долларов ставка налога может быть снижена до 40 процентов по сравнению с 60 процентами в настоящее время. Для электромобилей стоимостью более 40 000 долларов ставка может быть снижена со 100 до 60 процентов.

Министерства финансов и торговли Индии, а также Niti Aayog обсуждают это предложение, и будут проведены консультации со всеми заинтересованными сторонами.

Согласно отраслевым оценкам, Индия в настоящее время является пятым по величине автомобильным рынком с ежегодной продажей около 3 миллионов автомобилей. Однако большинство продаваемых в стране автомобилей стоят менее 20 000 долларов.

В прошлом месяце Tesla предложила правительству Индии снизить импортные пошлины на электромобили, заявив, что снижение пошлин сделает электромобили более доступными и увеличит продажи. Однако призыв Tesla вызвал неоднозначную реакцию со стороны лидеров отрасли в Индии и подтолкнул инициативу Make In India, стремление Индии стимулировать местное производство.

Но один из чиновников сказал, что правительство выступает за снижение импортных пошлин, чтобы такие компании, как Tesla, предоставляли выгоды для национальной экономики, производя в дальнейшем на месте, или чтобы установить точные сроки, когда это будет возможно.

Представитель правительства сказал: «Снижение импортных пошлин не является проблемой, поскольку в страну импортируется не так много электромобилей. Но нам нужна экономическая выгода от этого. Мы также должны уравновесить опасения местных игроков ».

Поскольку снижение пошлины рассматривается только для электромобилей, а не для других категорий импортных автомобилей, это не должно вызывать беспокойства у отечественных автопроизводителей, поскольку они в основном производят доступные автомобили с бензиновым двигателем.

Источник — Astera.