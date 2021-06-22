Индия предложила запретить флэш-продажи на платформах электронной коммерции и не допустить включения филиалов электронной коммерции в список продавцов в попытке ужесточить правила, которые могут серьезно повредить перспективам Amazon и Flipkart Walmart в стране.

Предложенные правила Министерства по делам потребителей появились на фоне жалоб обычных розничных торговцев на то, что иностранные игроки электронной коммерции обходят индийские законы, используя сложные бизнес-структуры. Они выступают против предполагаемых несправедливых действий Amazon и Flipkart по расширению своей деятельности в Индии.

Правила гласят, что компании электронной коммерции не должны проводить флэш-продажи в Индии. Для тех, кто не знает, флеш-распродажи очень популярны в праздничный сезон, но вызвали гнев среди офлайновых продавцов, которые заявляют, что не могут конкурировать с большими скидками онлайн.

Он также добавляет, что фирмы электронной коммерции должны также гарантировать, что ни одна из их «связанных сторон и ассоциированных предприятий» не указана в качестве продавцов на их торговых веб-сайтах, и никакая связанная организация не должна продавать товары онлайн-продавцу, работающему на той же платформе.

В ответ Amazon заявила, что рассматривает предлагаемую политику, в то время как Flipkart не прокомментировал этот вопрос. Предложение, применимое как к индийским, так и к иностранным игрокам, открыто для публичных консультаций до 6 июля.

Источник — Astera.