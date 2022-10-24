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Индия оштрафовала Google на $162 млн за свое антиконкурентное поведение

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Индийский антимонопольный регулятор (CCI) через суд добился штрафа в размере 161,95 млн долларов. Его должна заплатить компания Google, за то что злоупотребляет своим положением в сегменте программного обеспечения Android-смартфонов.

CCI обвинила Google, в том что она используя свое влияние на производителей смартфонов, заставляла их в обязательном порядке устанавливать Chrome, YouTube и ряд других программ.

Причём согласно соглашению, производители ограничивали установку альтернативных сервисов других компаний.

В Индии через суд постановили, что участники рынка мобильных устройств должны иметь возможность конкурировать между собой, а доминирующая компания (Google) должна следить, чтобы поведение конкурентов не нарушало основные правила.

Сообщается, что Google на индийском рынке будет получать штрафы еще и за аналогичную работу в других сферах.

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