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Индийский стартап представил на CES 2025 роскошные смарт-кольца от 191 тыс. рублей

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Индийский стартап Ultrahuman анонсировал свою первую коллекцию смарт-колец под названием Ultrahuman Rare на выставке CES. Эта серия включает два кольца из 18-каратного золота и одно из платины с серебряным ободком.

Индийский стартап представил на CES 2025 роскошные смарт-кольца от 191 тыс. рублей

Все кольца сертифицированы и имеют уникальный дизайн.

Кроме того, компания представила коллекцию «Desert», в которую входят три модели с элегантными названиями. Эти кольца водонепроницаемы на глубине до 100 метров и могут работать до шести дней без подзарядки.

Индийский стартап представил на CES 2025 роскошные смарт-кольца от 191 тыс. рублей

Смарт-кольца предлагают функции отслеживания сна, стресса, активности и частоты сердечных сокращений. Ultrahuman стремится занять нишу в рынке свадебных украшений, сочетая технологии здоровья с роскошным дизайном.

Стоимость колец варьируется от 161 000 до 193 000 рупий (191 000 — 229 000 руб.), и они будут доступны в избранных магазинах в Лондоне и Париже, с планами на продажу в других странах.

Индийский стартап представил на CES 2025 роскошные смарт-кольца от 191 тыс. рублей Индийский стартап представил на CES 2025 роскошные смарт-кольца от 191 тыс. рублей

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