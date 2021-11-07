Индийская компания подарила своим сотрудникам электросамокаты Okinawa PraisePro

Индийская компания дарит своим сотрудникам огромный бонус в виде электросамоката на Дивали. Компания Alliance Group базируется в Сурате, и сообщается, что она уже подарила 35 электросамокатов Okinawa PraisePro своим сотрудникам . Подарок будет служить нескольким целям, поскольку компания стремится сократить потребление газа, повысить экономию и уменьшить общий углеродный след.

Неясно, какие показатели использовались для выбора 35 сотрудников, которые воспользовались бонусной схемой Alliance Group Diwali Gift, но этот шаг все равно остается впечатляющим. Процент сотрудников компании, получивших выгоду от схемы вознаграждений, также неизвестен, хотя основная часть, вероятно, будет приходиться на низший уровень рабочей силы.

Источник — Astera.