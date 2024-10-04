Имитация голоса: новая схема мошенничества

Мошенники начали использовать нейросети для подделки голосов близких потенциальных жертв, чтобы заставить их переводить деньги.

Злоумышленники могут выйти на контакт с человеком, выдавая себя за знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ.

Они используют нарезки из старых голосовых сообщений жертвы, получая предварительно доступ к аккаунту.

Затем мошенники начинают писать контактам с просьбой о финансовой помощи, подкрепляя свои требования голосовыми сообщениями, которые звучат как будто от лица владельца аккаунта.

Если возникают сомнения в подлинности звонка, рекомендуется напрямую связаться с человеком, от имени которого звонили, и уточнить информацию.