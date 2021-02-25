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IMac 2021 года выйдет в пяти цветах, Apple Silicon Mac Pro будет напоминать составные Mac Mini

25.02.2021 03:32

Джон Проссер заявил, что грядущие модели iMac 2021 года будут предлагать пять цветовых вариантов, отражающих цвета iPad Air четвертого поколения, и раскрыл ряд дополнительных деталей о Mac Pro с Apple Silicon.

IMac 2021 года выйдет в пяти цветах, Apple Silicon Mac Pro будет напоминать составные Mac Mini

В новом видео на YouTube-канале FrontPageTech Проссер объяснил, что обновленные iMac будут доступны в вариантах Silver, Space Grey, Green, Sky Blue и Rose Gold.

Он поделился рендерами того, как эти новые цветовые варианты могут выглядеть на обновленном iMac‌, но отметил, что ему еще предстоит увидеть заднюю часть нового дизайна, поэтому его рендеры являются чисто умозрительными, помимо цвета.

Проссер объяснил, что диапазон цветовых вариантов направлен на то, чтобы извлечь выгоду из ностальгии по оригинальному ‌iMac‌, который был представлен в нескольких знаковых цветах, таких как лайм, клубника, черника, виноград и мандарин.

IMac 2021 года выйдет в пяти цветах, Apple Silicon Mac Pro будет напоминать составные Mac Mini

Модифицированные iMac с более тонкими лицевыми панелями и чипами «Apple Silicon» ожидались в течение некоторого времени, но неясно, когда именно они будут выпущены в этом году или будут ли выпущены модели обоих размеров одновременно.

Проссер также изложил ряд дополнительных деталей о грядущем «Mac Pro» с «Apple Silicon», подтвердив предыдущие слухи Марка Гурмана из Bloomberg. Гурман сказал, что новый «Mac Pro» будет меньше половины нынешнего «Mac Pro», что поместит его где-то между существующим «Mac Pro» и Mac mini. Предполагается, что машина будет иметь в основном алюминиевый корпус и может «вызвать ностальгию» по Power Mac G4 Cube.

Проссер сообщил, что новый «Mac Pro» будет иметь дизайн, который будет выглядеть как «от трех до четырех миниатюр Mac, установленных друг на друга», и предоставил рендеры предполагаемого нового внешнего вида.

IMac 2021 года выйдет в пяти цветах, Apple Silicon Mac Pro будет напоминать составные Mac Mini

По словам Проссер, внутри «Mac Pro» будет «вычислительный блок внизу» и «большой радиатор наверху».

В конце прошлого года Bloomberg сообщил, что Apple планирует выпустить новый, меньший по размеру Mac Pro с Apple Silicon к концу 2022 года, но он может появиться уже в этом году.

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