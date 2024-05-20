Илону Маску разрешили вживить имплант в мозг ещё одному участнику эксперимента

Издание сообщает, что компания Neuralink, основанная предпринимателем Илоном Маском, получила одобрение от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США на имплантацию своего мозгового чипа в мозг второго человека.

Ранее компания успешно провела имплантацию у первого добровольца, Нолана Арбо, который смог силой мысли выполнять определенные действия.

Первый участник теста сообщил о некоторых проблемах, связанных с отсоединением проводов импланта от мозга, что привело к сокращению количества электродов, способных измерять сигналы мозга.

Neuralink предложила исправления этих проблем, и FDA приняло их. Теперь компания ищет второго добровольца для участия в программе.