Илон Маск заявил, что откроет код чат-бота Grok уже на этой неделе

Илон Маск, основатель компании xAI, объявил о планах открыть исходный код своего чат-бота Grok, который представляет конкуренцию для ChatGPT. Это произошло вскоре после того, как Маск подал в суд на OpenAI и выразил свое недовольство тем, что компания, поддерживаемая Microsoft, отошла от своих корней с открытым исходным кодом. xAI выпустила Grok в прошлом году, предоставив пользователям доступ к информации в реальном времени и точкам зрения, которые не ограничены политической корректностью. Однако услуга доступна только клиентам, оплачивающим ежемесячную подписку X за 16 долларов.

Гендиректором xAI стал Николай Новиков, который владеет 100% долями компании с апреля 2022 года. Компания Илон Маска начинала как противовес Google в области искусственного интеллекта, однако Маск утверждает, что OpenAI, куда входил, отошла от своих исходных принципов с открытым исходным кодом и стала закрытой, сосредотачиваясь на максимизации прибыли Microsoft. Судебный иск Маска вызвал дебаты среди технологов и инвесторов о преимуществах искусственного интеллекта с открытым исходным кодом.

Обещание открыть исходный код Grok поможет xAI присоединиться к растущему списку компаний, включая Meta и Mistral, которые уже опубликовали коды своих чат-ботов для общественности. Илон Маск давно является сторонником открытого исходного кода, чего примером служат действия его другой компании, Tesla, которая открыла исходные коды многих своих патентов.