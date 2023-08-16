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Илон Маск умышленно замедляет Интернет на раскритикованных им сайтах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Илон Маск, согласно сообщениям, предпринял шаги для снижения скорости перехода пользователей из социальной сети X/Twitter на различные веб-сайты, включая New York Times, Facebook, Instagram, Threads, Bluesky, Substack, Reuters, Times и другие ресурсы, которые, по его мнению, вызвали его недовольство.

Илон Маск умышленно замедляет Интернет на раскритикованных им сайтах

Тесты, проведенные The Washington Post, показали, что пользователи сталкивались с задержкой около пяти секунд перед переходом по ссылкам. Однако, после распространения информации об этой ситуации, время перехода пользователей на вышеупомянутые веб-сайты начало уменьшаться.

По предположению экспертов, задержка могла быть настроена через сервис сокращения ссылок t.co. Согласно данным The Post, переход на The Washington Post, Fox News, Mastodon, YouTube с использованием укороченных ссылок занимал всего лишь одну секунду или даже меньше.

Представители ряда веб-ресурсов, включая Times и Substack, выразили обеспокоенность и недоумение по поводу таких действий. Йоэль Рот, бывший сотрудник Twitter, также отметил, что такие задержки могут оттолкнуть пользователей.

Ранее Илон Маск высказывал критику в адрес New York Times и даже удалил значок «проверено» с аккаунта агентства, имеющего миллионы подписчиков.

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