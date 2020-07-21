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Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества

21.07.2020 20:30

Еще в мае Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск рассказал о планах в течение года завершить работы по проекту, предусматривающему создание импланта.
Этот импланта специалисты компании Neuralink намерены внедрить в мозг человека. Речь идет об импланте, способном заменить поврежденные участки мозга.

В частности, внедренный чип должен вернуть человеку зрение, слух или подвижность конечностей, что было утеряно в связи с повреждениями участков мозга.

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.

Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования. Так, оказалось, что мозговой имплант с названием Neuralink будет способен контролировать уровень гормонов, а с другой стороны он сможет снимать тревогу, либо концентрироваться.

Ну и еще одним преимуществом назвали возможность слушать музыку, которую чип будет направлять прямо в мозг. Еще Илон Маск подтвердил, что устройства

Neuralink будут способны высвобождать серотонин, окситоцин или другие химические вещества в тот момент, когда это будет необходимо.

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