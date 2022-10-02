Илон Маск продемонстрировал робота-гуманоида Optimus, поливающего цветы

Глава американской компании Tesla Илон Маск провел презентацию своего робота Optimus.

Это человекоподобный робот, призванный помогать людям в выполнении повседневных задач. Недавно Илон Маск продемонстрировал робота-гуманоида Optimus, который способен поливать цветы, переносить коробки и даже танцевать, что он и сделал перед присутствующими.

Тестовый прототип показывали в рамках мероприятия «День искусственного интеллекта в Tesla». Несмотря на то, что робот уже достаточно много умеет делать, его создатель говорит, что работы предстоит еще очень много. Необходимо улучшать и испытывать робота.

По предварительным прогнозам Маска, идеальным робот будет через 5-10 лет. Заявленная стоимость робота будет достигать 20 тыс. долларов.