Илон Маск предлагает завершить сделку по приобретению Twitter

Миллиардер Илон Маск в очередной раз изменил курс в продолжающейся саге о приобретении Twitter, отправив сегодня письмо в Twitter с предложением покупки по первоначальной цене, сообщает Bloomberg.

Первоначально Маск предлагал купить Twitter за 44 миллиарда долларов в апреле (54,20 доллара за акцию), и в конечном итоге Twitter согласился. В мае Маск «временно приостановил» поглощение из-за спора о количестве поддельных или спам-аккаунтов, которые, по утверждению Twitter, были у него. Твиттер сообщил, что поддельные аккаунты составляют менее пяти процентов пользователей, но Маска это не убедило.

В июле Маск решил, что больше не хочет покупать Twitter, и попытался отменить покупку, заявив, что Twitter не выполнил свои договорные обязательства и что ему не предоставили соответствующую бизнес-информацию, которую он запрашивал.

Twitter, в свою очередь , подал иск , чтобы заставить Маска продолжить продажу, обвинив его в разгроме компании, подрыве ее деятельности и уничтожении акционерной стоимости. Решение Маска предложить продолжить покупку было принято в преддверии судебного разбирательства, которое должно было начаться 17 октября. Поскольку Маск снова на борту, вполне вероятно, что приобретение состоится, при условии, что он снова не передумает.