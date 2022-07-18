Илон Маск пообещал показать в августе версию Steam для электромобилей Tesla

Бортовая система электрокаров Tesla очень мощная, ведь на ней можно запускать игры, и на одной из презентаций Tesla, глава компании Илон Маск продемонстрировал на экране мультимедийной системы игровой процесс требовательной Cyberpunk 2077.

Теперь Илон Маск заявляет, что в Tesla Model S и Model X появится Steam, а это значит, что в автомобиле можно будет играть в компьютерные игры, адаптированные для «железа» автомобиля.

Напомним, бортовая система электрокаров американской компании создана на базе графических процессоров Navi 23 с архитектурой AMD RDNA 2.

По производительности компьютер Tesla не уступает актуальным консолям от Microsoft и Sony.