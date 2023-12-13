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Илон Маск показал совершенно нового робота Tesla Optimus Gen 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Tesla представила новое поколение своего робота-гуманоида Optimus Gen 2, который способен выполнять различные задачи и помогать людям.

Компания стремится создать универсального робота-гуманоида, способного заменить человеческий труд. Tesla уверена, что это возможно благодаря своим разработкам в области искусственного интеллекта, программированию беспилотных автомобилей, а также опыту в области аккумуляторов и электродвигателей.

Обновленная версия Optimus оснащена всеми приводами и датчиками, разработанными Tesla. Она может ходить на 30% быстрее и стала на 10 кг легче, при этом улучшив баланс. Руки робота-гуманоида также являются сложной частью, они должны быть прочными и точными одновременно.

Tesla планирует использовать Optimus в своих производственных операциях и, если робот-гуманоид докажет свою полезность, начать его продажу. Илон Маск отметил, что потенциальный спрос на таких роботов может быть огромным, и Optimus станет значимой частью ценности Tesla в долгосрочной перспективе.

Илон Маск показал совершенно нового робота Tesla Optimus Gen 2

Optimus Gen 2
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