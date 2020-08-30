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Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

30.08.2020 08:46

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами. Беспроводная связь от вычислительного устройства Neuralink показала активность мозга свиньи, когда она нюхала загон на сцене в пятницу вечером.

Демонстрация показывает, что технология значительно ближе к реализации радикальных амбиций Маска, чем во время дебюта продукта в 2019 году, когда Neuralink показывала только фотографии крысы с Neuralink, подключенным через порт USB-C. Это все еще далеко от реальности, но Маск сказал, что в июле Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило тестирование «прорывного устройства».

Маск также продемонстрировал имплант второго поколения, более компактный и помещающийся в небольшую полость, выдолбленную в черепе. Крошечные электродные «нити» проникают через внешнюю поверхность мозга, обнаруживая электрический импульс от нервных клеток, который показывает, что мозг работает. В соответствии с долгосрочными планами Neuralink, потоки предназначены для обратной связи с помощью собственных компьютерных сигналов.

«Это похоже на Fitbit в вашем черепе с крошечными проводами», — сказал Маск об устройстве.

Он связывается с клетками мозга с помощью 1024 тонких электродов, которые проникают во внешний слой мозга. Кроме того, существует связь Bluetooth с внешним вычислительным устройством, хотя компания ищет другие радиотехнологии, которые она может использовать для значительного увеличения количества каналов передачи данных.

Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

Хотя демонстрация свиньи показала, что нейронная активность передается по беспроводной сети на компьютер, она не показала никаких долгосрочных амбиций Neuralink, таких как компьютер, полезный для обратной связи с мозгом, или понимание компьютера, что на самом деле означают всплески нейронной активности.

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