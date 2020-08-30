Илон Маск показал свинью с имплантированным в мозг чипом Neuralink

С помощью устройства, хирургически имплантированного в череп свиньи по имени Гертруда, Илон Маск продемонстрировал технологию своего стартапа Neuralink для создания цифровой связи между мозгом и компьютерами. Беспроводная связь от вычислительного устройства Neuralink показала активность мозга свиньи, когда она нюхала загон на сцене в пятницу вечером.

Демонстрация показывает, что технология значительно ближе к реализации радикальных амбиций Маска, чем во время дебюта продукта в 2019 году, когда Neuralink показывала только фотографии крысы с Neuralink, подключенным через порт USB-C. Это все еще далеко от реальности, но Маск сказал, что в июле Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило тестирование «прорывного устройства».

Маск также продемонстрировал имплант второго поколения, более компактный и помещающийся в небольшую полость, выдолбленную в черепе. Крошечные электродные «нити» проникают через внешнюю поверхность мозга, обнаруживая электрический импульс от нервных клеток, который показывает, что мозг работает. В соответствии с долгосрочными планами Neuralink, потоки предназначены для обратной связи с помощью собственных компьютерных сигналов.

«Это похоже на Fitbit в вашем черепе с крошечными проводами», — сказал Маск об устройстве.

Он связывается с клетками мозга с помощью 1024 тонких электродов, которые проникают во внешний слой мозга. Кроме того, существует связь Bluetooth с внешним вычислительным устройством, хотя компания ищет другие радиотехнологии, которые она может использовать для значительного увеличения количества каналов передачи данных.

Хотя демонстрация свиньи показала, что нейронная активность передается по беспроводной сети на компьютер, она не показала никаких долгосрочных амбиций Neuralink, таких как компьютер, полезный для обратной связи с мозгом, или понимание компьютера, что на самом деле означают всплески нейронной активности.