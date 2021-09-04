Илон Маск планирует увеличить скорость передачи данных StarLink в несколько раз

Не сдерживаемый ограничениями традиционной наземной инфраструктуры, Starlink имеет потенциал для доставки высокоскоростного широкополосного Интернета в удаленные места. С целью предоставления услуг на международном уровне, Starlink теперь работает как бета-версия для первых пташек и постоянно расширяется. Единственным недостатком бета-версии является скорость интернета, но похоже, что об этом скоро позаботятся. Отвечая на запрос, генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковый интернет-сервис Starlink будет иметь возможность передачи данных со скоростью света. SpaceX планирует вывести на орбиту спутники, оснащенные лазером, которые сыграют важную роль в устранении зависимости от наземных станций.

В настоящее время сеть Starlink опирается на тарелку, спутники и наземные станции. Судя по всему, компания стремится избавиться от этих наземных станций, которые оказались помехой для быстрой передачи данных из-за длительного времени, необходимого для связи со спутниками. Как утверждает Маск, в случае лазеров скорость передачи данных будет примерно на 40% выше, чем обычно в оптических волокнах. В результате мы можем стать свидетелями невероятно быстрой передачи данных через Интернет без необходимости касаться земли.

Учитывая заявление Маска и вычисляя скорость на основе существующей скорости с помощью оптического волокна, Starlink сможет передавать пакеты данных со скоростью 180 832 миль в секунду, и оказывается, что эта скорость составляет примерно 97% от скорости света в вакууме.

Маск заверил, что Starlink скоро отключит наземную станцию ​​от всей Арктики, а также обеспечит достаточную пропускную способность. Учитывая стремительные темпы развития лагеря SpaceX, это не кажется надуманным. SpaceX планирует дополнительно увеличить объем данных в три раза, сократить задержки до 50 мс и расширить покрытие полярных регионов с помощью спутников компании второго поколения.

SpaceX также ускоряет запуск чуть более 1200 спутников Starlink в течение следующих нескольких месяцев, но может столкнуться с небольшой задержкой из-за нехватки ракетного окислителя и утомительного процесса производства спутников.