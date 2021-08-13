У Илона Маска, генерального директора SpaceX и Tesla, по-видимому, есть новые планы, которые буквально вытеснят рекламу из этого мира. Маск станет партнером канадского стартапа, чтобы запустить спутник, который будет служить рекламным щитом для рекламы в космосе.

Последняя попытка миллиардера заключается в том, чтобы к следующему году вместе с SpaceX запустить спутник на низкую околоземную орбиту. Команда компании стремится отправить спутник в космос на борту ракеты SpaceX Falcon 9, которая позволит отправлять рекламные объявления с Земли. Говоря о самом спутнике, он называется CubeSat и будет иметь пиксельный экран, на котором будет отображаться содержимое, которое он получает с Земли.

Geometric Energy Corp, стартап, с которым работает SpaceX, добавила, что помимо рекламы, экран также можно использовать для отображения логотипов и даже искусства. Сэмюэл Рид, генеральный директор и соучредитель GEC, также сказал BusinessInsider, что ракета, которая выведет CubeSat на орбиту, выпустит его до того, как ракета достигнет Луны. Хотя для некоторых это может показаться немного навязчивым, поскольку смотреть в небо и видеть рекламу на самом деле не так привлекательно, вы можете не сомневаться, учитывая, что этот космический рекламный щит не будет виден с Земли.

Контент на дисплее спутника будет транслироваться в прямом эфире на различные онлайн-платформы, такие как YouTube или Twitch, через камеру, вместо того, чтобы быть видимым напрямую. Другими словами, селфи-палка будет захватывать и отправлять контент / рекламу со спутника на потоковые сайты. На практике это означает, что любой, у кого есть доступ к Интернету и таким веб-сайтам, может видеть экран спутника.

Источник — Astera.