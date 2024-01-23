Илон Маск ожидает 1 млрд человекоподобных роботов на Земле к 2040 году

Илон Маск, известный бизнесмен, написал в своем личном блоге в социальной сети, что через два десятилетия на Земле может появиться 1 млрд роботов-гуманоидов, при условии, что основы цивилизации будут стабильными.

Он отреагировал на предсказания Дэвида Хольца, основателя исследовательской компании искусственного интеллекта Midjourney.

Хольц заявил на прошлой неделе, что мы должны ожидать появления 1 млрд роботов-гуманоидов на Земле в 2040-х годах и 100 млрд роботов по всей Солнечной системе в 2060-х годах, большая часть из которых будут инопланетными.

Однако стоит отметить, что это лишь предсказания и мнение отдельных экспертов. Реализация таких масштабных проектов требует значительных технологических и инженерных прорывов, а также стабильного развития общества и экономики.

Поэтому, хотя эти прогнозы интересны, следует рассматривать их с некоторой осторожностью и ждать дальнейших научных и технологических достижений.