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Илон Маск опубликовал видео теста новейшего двигателя Raptor для Starship

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Илон Маск опубликовал видеоролик, в котором демонстрируется проведение новых испытаний ракетного двигателя Raptor. В этом необычном тесте двигатель был наклонен под углом 15 градусов к горизонту и направлен вниз.

Илон Маск опубликовал видео теста новейшего двигателя Raptor для Starship

Видеоролик, продолжительностью около 20 секунд, позволяет наблюдать за процессом испытания. Однако фактически испытание длилось около 2 минут, и двигатель успешно справился с ним.

Этот шаг от SpaceX оказался необычным, так как в последнее время компания редко делится кадрами испытаний своих ракетных двигателей. В предыдущем случае, когда было опубликовано видео, камера сгорания двигателя Raptor 2 расплавилась во время пробного запуска на ранних этапах разработки.

Указанный видеоролик представляет собой уникальное испытание, так как обычно тесты проводятся на горизонтальных испытательных стендах, и двигатель находится параллельно земле. В данном случае добавление угла наклона позволило дополнительно проверить на прочность различные компоненты двигателя.

Стоит отметить, что двигатель Raptor был специально разработан для ракеты Starship. Хотя успешный запуск Starship на орбиту еще не был осуществлен, SpaceX уже дважды модернизировала конструкцию Raptor. Новейшей версией стал Raptor 3.

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