Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Илон Маск обещает чипировать людей в течение года08.05.2020 23:44
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск рассказал о планах в течение года завершить работы по проекту, предусматривающему создание импланта.
Этот имплант специалисты компании Neuralink намерены внедрить в мозг человека.
Речь идет об импланте, способном заменить поврежденные участки мозга. В частности, внедренный чип должен вернуть человеку зрение, слух или подвижность конечностей, что было утеряно в связи с повреждениями участков мозга.
Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Впрочем, по словам Илона впереди у компании еще очень много работы в названном направлении.
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