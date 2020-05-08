Илон Маск обещает чипировать людей в течение года

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск рассказал о планах в течение года завершить работы по проекту, предусматривающему создание импланта.

Этот имплант специалисты компании Neuralink намерены внедрить в мозг человека.

Речь идет об импланте, способном заменить поврежденные участки мозга. В частности, внедренный чип должен вернуть человеку зрение, слух или подвижность конечностей, что было утеряно в связи с повреждениями участков мозга.

Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.

Впрочем, по словам Илона впереди у компании еще очень много работы в названном направлении.