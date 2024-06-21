Илон Маск немного ошибся: Starlink Mini от SpaceX оказался в 2 раза дороже обещанного

Компания SpaceX начала продажу компактной спутниковой антенны Starlink Mini по цене 599 долларов, что оказалось значительно выше, чем ожидалось ранее.

Генеральный директор SpaceX Илон Маск ранее намекал на цену в районе $250-300. Starlink Mini — это более компактный адаптер для антенн Starlink, обеспечивающий умеренную скорость передачи данных около 100 Мбит/с.

Она также оснащена отдельным Wi-Fi-маршрутизатором и разъемом для подключения к электросети. Клиентам предоставляются дополнительные услуги национального роуминга Mini Roam за 30 долларов в месяц, с ограничением трафика в 50 Гбайт.

SpaceX позиционирует текущую цену как временную меру из-за ограничений производственной мощности и планирует в будущем снизить стоимость устройства.

Источник: pcmag.com.