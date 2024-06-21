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Илон Маск немного ошибся: Starlink Mini от SpaceX оказался в 2 раза дороже обещанного

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания SpaceX начала продажу компактной спутниковой антенны Starlink Mini по цене 599 долларов, что оказалось значительно выше, чем ожидалось ранее.

Илон Маск немного ошибся: Starlink Mini от SpaceX оказался в 2 раза дороже обещанного

Генеральный директор SpaceX Илон Маск ранее намекал на цену в районе $250-300. Starlink Mini — это более компактный адаптер для антенн Starlink, обеспечивающий умеренную скорость передачи данных около 100 Мбит/с.

Она также оснащена отдельным Wi-Fi-маршрутизатором и разъемом для подключения к электросети. Клиентам предоставляются дополнительные услуги национального роуминга Mini Roam за 30 долларов в месяц, с ограничением трафика в 50 Гбайт.

SpaceX позиционирует текущую цену как временную меру из-за ограничений производственной мощности и планирует в будущем снизить стоимость устройства.

Источник: pcmag.com.

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